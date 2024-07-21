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"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة الماري في قضاء حاصبيا واندلاع حرائق في الأماكن المستهدفة

Lebanon 24
21-07-2024 | 08:04
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