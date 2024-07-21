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"لبنان 24": الدفاع المدني أخمد النيران التي اشتعلت في وقت سابق في أحراج الصنوبر والسنديان ما بين مزرعة حلتا والماري في منطقة العرقوب - قضاء حاصبيا
Lebanon 24
21-07-2024
|
10:06
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