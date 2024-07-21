"سكاي نيوز" عن "القناة 12 الإسرائيلية": بدء الإجتماع في مكتب نتنياهو يشمل كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية للبحث في الاتصالات المتعلقة بصفقة الرهائن

Lebanon 24