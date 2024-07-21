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جنبلاط من عين التينة: مهما كبرت المشاكل لن نفقد الأمل في الاستمرار في أي جهد لوقف الحرب في الجنوب وللوصول إلى الاستحقاق الرئاسيّ

Lebanon 24
21-07-2024 | 11:32
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