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جهات تدعم صفقة التبادل تدعو للتظاهر بمطار تل أبيب مساء اليوم قبيل سفر نتنياهو إلى واشنطن (الجزيرة)

Lebanon 24
21-07-2024 | 12:03
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