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رويترز: نتنياهو يقول إنه سيتم إرسال وفد لبحث صفقة الرهائن يوم الخميس المقبل

Lebanon 24
21-07-2024 | 12:53
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