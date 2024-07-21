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رويترز: نتنياهو يقول إنه سيتم إرسال وفد لبحث صفقة الرهائن يوم الخميس المقبل
Lebanon 24
21-07-2024
|
12:53
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