Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرنوت: اجتماع نتنياهو مع طاقم المفاوضات وقادة الأجهزة الأمنية كان إيجابيا

Lebanon 24
21-07-2024 | 13:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يعقد محادثات أمنية مع وزير الدفاع وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية
lebanon 24
22/07/2024 03:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إحراز تقدم في المفاوضات.. نتنياهو يعقد اجتماعا استثنائيا على غير عادة!
lebanon 24
22/07/2024 03:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرنوت: رئيس الموساد يؤيد شروط #نتنياهو الجديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى
lebanon 24
22/07/2024 03:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: تم الاتفاق بعد اجتماع الدوحة على توجه وفد لمواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل
lebanon 24
22/07/2024 03:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-07-21
18:49 | 2024-07-21
18:40 | 2024-07-21
18:35 | 2024-07-21
18:31 | 2024-07-21
18:23 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24