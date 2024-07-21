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رئيس مجلس النواب الأميركي: بايدن يجب أن يستقيل من منصبه كرئيس "على الفور"

Lebanon 24
21-07-2024 | 14:45
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