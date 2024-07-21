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المستشار الألماني شولتس: بايدن حقق انجازات كبيرة لبلاده وأوروبا والعالم

Lebanon 24
21-07-2024 | 16:13
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