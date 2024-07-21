Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: واشنطن فتحت قنوات ساخنة عبر مسقط لإقناع أنصار الله بالامتناع عن تصعيد عسكري وعدم الرد على إسرائيل

Lebanon 24
21-07-2024 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: حتى الآن لا يُوجد حل للمؤسسة الأمنية والعسكرية مقابل الطائرات بدون طيار التي يُطلقها حزب الله من لبنان
lebanon 24
22/07/2024 07:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيغادر إلى واشنطن مساء الأحد
lebanon 24
22/07/2024 07:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تطالب واشنطن بتعهدات بأن لها الحق في الرد على أي انتهاك من قبل "حزب الله" في حال حصول اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/07/2024 07:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 150 صاروخاً
lebanon 24
22/07/2024 07:30:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:08 | 2024-07-22
00:04 | 2024-07-22
00:00 | 2024-07-22
23:46 | 2024-07-21
23:45 | 2024-07-21
23:42 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24