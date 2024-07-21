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وزارة الخارجية العراقية: ندين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منشآت نفطية ومدنية في الحديدة ونعتبره تصعيداً يهدد استقرار المنطقة

Lebanon 24
21-07-2024 | 18:23
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