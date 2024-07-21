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حاكم ولاية بنسيلفانيا جوش شابيرو: سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة كامالا هاريس لتصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة
Lebanon 24
21-07-2024
|
18:31
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