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"أسوشيتد برس": بايدن لا يزال يخطط للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع

Lebanon 24
21-07-2024 | 18:40
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