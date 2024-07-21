Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر بايدن على دعمه "الراسخ" بخصوص الحرب في غزة

Lebanon 24
21-07-2024 | 23:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن القناة 13 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي سيناقش مع نظيره الأميركي وضع غزة في اليوم الذي يلي الحرب وتخوف واشنطن من الحرب مع "حزب الله"
lebanon 24
22/07/2024 10:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة استئناف في كاليفورنيا ترفض دعوى رفعها أميركيون فلسطينيون ضد بايدن ووزيري الخارجية والدفاع لدعمهم الحرب على غزة
lebanon 24
22/07/2024 10:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: ممنوع التوصل إلى اتفاق مع "حماس" وإذا توقفت الحرب ضدها لن أكون في الحكومة
lebanon 24
22/07/2024 10:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فيديو "تعافي حماس".. إليكم تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي
lebanon 24
22/07/2024 10:59:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:47 | 2024-07-22
02:41 | 2024-07-22
02:39 | 2024-07-22
01:25 | 2024-07-22
01:07 | 2024-07-22
01:01 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24