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نيويورك تايمز: بايدن اتصل بشخصين سرا ودعاهما لمنزله لصياغة بيان الانسحاب
Lebanon 24
22-07-2024
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03:47
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