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عماد كريدية: الحرب لم تؤثّر بشكل كبير على شبكة هيئة أوجيرو في الجنوب لأن البنى التحتية موجودة تحت الأرض (الجديد)

Lebanon 24
22-07-2024 | 04:11
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