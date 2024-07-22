Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": تحركات آلية وسماع انفجارات اعقبها اندلاع النيران وتصاعد الدخان من داخل موقع العدو الإسرائيلي في المالكية المقابل لبلدة عيترون

Lebanon 24
22-07-2024 | 04:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إستهداف موقع العدوّ الإسرائيلي في السماقة من جنوب لبنان
lebanon 24
22/07/2024 14:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تعرّض بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة
lebanon 24
22/07/2024 14:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
22/07/2024 14:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اندلاع حرائق كبيرة خلف موقعي بياض بليدا والعاصي داخل الاراضي المحتلة ومقابل بلدتي ميس الجبل وبليدا
lebanon 24
22/07/2024 14:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:08 | 2024-07-22
07:07 | 2024-07-22
06:50 | 2024-07-22
06:50 | 2024-07-22
06:49 | 2024-07-22
06:48 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24