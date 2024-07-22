Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية عن زعيم المعارضة لابيد: تجنيد 10 آلاف من شباب الحريديم ضرورة أمنية وجودية

Lebanon 24
22-07-2024 | 05:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: زعيم المعارضة يائير لابيد يشارك في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل
lebanon 24
22/07/2024 14:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: الحكومة ستمدد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا وفي الوقت ذاته تعفي عشرات الآلاف من المتشددين دينيا من الخدمة
lebanon 24
22/07/2024 14:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب البدء في تجنيد الحريديم وتطبيق القانون وإلا فسيكون ذلك خيانة للجيش
lebanon 24
22/07/2024 14:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي "حاجة أمنية"
lebanon 24
22/07/2024 14:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:08 | 2024-07-22
07:07 | 2024-07-22
06:50 | 2024-07-22
06:50 | 2024-07-22
06:49 | 2024-07-22
06:48 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24