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وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون على متن طوافة عسكرية إلى ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك لافتتاح طرقات في جرود السلسلة الشرقية

Lebanon 24
22-07-2024 | 05:51
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