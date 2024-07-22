ميقاتي: نشكر لرئيس وزراء العراق متابعته الحثيثة لكل ما من شأنه أن يدعم لبنان ويساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لا سيما لجهة توفير المساعدات في مجالات عديدة وأبرزها النفطية لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية

Lebanon 24