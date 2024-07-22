Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نشكر لرئيس وزراء العراق متابعته الحثيثة لكل ما من شأنه أن يدعم لبنان ويساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لا سيما لجهة توفير المساعدات في مجالات عديدة وأبرزها النفطية لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: في كل اللقاءات التي عقدتها مع الأمير محمد بن سلمان عبّر عن دعمه للبنان للخروج من أزمته ودعم مؤسساته ولكن شرط تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة وقيام المؤسسات اللبنانية بدورها الكامل لا سيما لجهة انتخاب رئيس
lebanon 24
22/07/2024 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إننا حريصون على أفضل العلاقات مع الدول الصديقة والداعمة للبنان في هذه الظروف الصعبة وفي مقدمها حاضرة الفاتيكان التي قدّمت ولا تزال تقدّم الدعم والمساعدة والاهتمام بشخص قداسة الحبر الأعظم وكبار المسؤولين
lebanon 24
22/07/2024 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بحثنا بالأمس مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ملفات مختلفة وهذه المحادثات ستستكمل خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية أيلول المقبل في بيروت والتي ستكون فرصة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة وتوقيع اتفاقيات
lebanon 24
22/07/2024 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام زواره في السرايا اليوم: نثمن الدعم الكامل الذي يقدّمه العراق للبنان في مختلف المجالات واستعداد الحكومة العراقية لتفعيل التعاون الثنائي الحالي بين البلدين والانطلاق نحو آفاق جديدة من العلاقات
lebanon 24
22/07/2024 14:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2024-07-22
07:08 | 2024-07-22
07:07 | 2024-07-22
06:50 | 2024-07-22
06:50 | 2024-07-22
06:49 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24