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ميقاتي: لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات لأن لا أحد يضمن نوايا العدو الاسرائيلي ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:50
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ميقاتي: التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية والسؤال الذي يتردد على كل الألسن هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الاسرائيلي
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