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ميقاتي عن ملف التجديد لـ"اليونيفيل": نواصل الاتصالات الديبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عالياً الدور الاساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:50
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