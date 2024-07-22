Advertisement

أخبار عاجلة

حركة حماس: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء شعبنا (الميادين)

Lebanon 24
22-07-2024 | 07:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نطالب الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه كما نطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف جريمة الإبادة بحق شعبنا (الجزيرة)
lebanon 24
22/07/2024 16:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الاسرائيلي الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأميركية
lebanon 24
22/07/2024 16:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف مأساة شعبنا في الضفة وغزة
lebanon 24
22/07/2024 16:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وحماية الفلسطينيين من جرائم وانتهاكات الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
22/07/2024 16:55:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:51 | 2024-07-22
09:46 | 2024-07-22
09:38 | 2024-07-22
09:33 | 2024-07-22
09:20 | 2024-07-22
09:19 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24