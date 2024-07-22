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مصادر لـ"سي ان ان": هاريس تحدثت هاتفيا مع أوباما وبيل كلينتون وزوجته هيلاري

Lebanon 24
22-07-2024 | 08:09
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