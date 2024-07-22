31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
سموتريتش: قيادة الجيش لا تعرف حدودها وبدل تكثيف القتال تدعم صفقة تبادل غير شرعية (الجزيرة)
Lebanon 24
22-07-2024
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهات تدعم صفقة التبادل تدعو للتظاهر بمطار تل أبيب مساء اليوم قبيل سفر نتنياهو إلى واشنطن (الجزيرة)
Lebanon 24
جهات تدعم صفقة التبادل تدعو للتظاهر بمطار تل أبيب مساء اليوم قبيل سفر نتنياهو إلى واشنطن (الجزيرة)
22/07/2024 19:28:07
22/07/2024 19:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية الأمريكي زار إسرائيل هذا الأسبوع وأجرى تقييما مشتركا للوضع الأمني (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة المركزية الأمريكي زار إسرائيل هذا الأسبوع وأجرى تقييما مشتركا للوضع الأمني (الجزيرة)
22/07/2024 19:28:07
22/07/2024 19:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مئات الإسرائيليين يواصلون المسير لليوم الثاني نحو القدس للضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل (الجزيرة)
Lebanon 24
مئات الإسرائيليين يواصلون المسير لليوم الثاني نحو القدس للضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل (الجزيرة)
22/07/2024 19:28:07
22/07/2024 19:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون مركزا لقيادة الجيش الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم (الجزيرة)
Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون مركزا لقيادة الجيش الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم (الجزيرة)
22/07/2024 19:28:07
22/07/2024 19:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما يفعله نصرالله.. صحيفة إسرائيلية تكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله.. صحيفة إسرائيلية تكشف!
14:00 | 2024-07-21
21/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عناق ورقص.. ابنة دانا الحلاني الصُغرى تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
عناق ورقص.. ابنة دانا الحلاني الصُغرى تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة (فيديو)
04:36 | 2024-07-22
22/07/2024 04:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. العروس سارة ابي كنعان برفقة زوجها في حفل "بياف" (فيديو)
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. العروس سارة ابي كنعان برفقة زوجها في حفل "بياف" (فيديو)
02:09 | 2024-07-22
22/07/2024 02:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الفيديو الفاضح.. الممثلة السورية الشهيرة تلتقط سيلفي بـ "الهوت شورت" (صورة)
Lebanon 24
بعد الفيديو الفاضح.. الممثلة السورية الشهيرة تلتقط سيلفي بـ "الهوت شورت" (صورة)
03:35 | 2024-07-22
22/07/2024 03:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب في لبنان والمنطقة؟ إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيليَ!
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب في لبنان والمنطقة؟ إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيليَ!
16:00 | 2024-07-21
21/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:22 | 2024-07-22
الرئيس الإسرائيلي: أي اتفاق سيؤدي إلى عودة الرهائن سأدعمه بالكامل (سكاي نيوز)
12:17 | 2024-07-22
الرئيس الإسرائيلي: التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة سيظل مستقرا وثابتا فوق كل الخلافات السياسية والحزبية (سكاي نيوز)
11:54 | 2024-07-22
هيئة بحرية بريطانية: الحرس الثوري الإيراني يعترض طريق ناقلة ترفع علم توغو على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة بوشهر الإيرانية (سكاي نيوز)
11:53 | 2024-07-22
بايدن: كرست رئاستي من أجل الولايات المتحدة وسأواصل القيام بذلك في كل يوم (الشرق)
11:28 | 2024-07-22
الأونروا: الآلاف من سكان خان يونس يفرون من القصف والعمليات العسكرية بعد تلقي أوامر إخلاء إسرائيلية مجددا (الجزيرة)
11:27 | 2024-07-22
مديرة الخدمة السرية بالولايات المتحدة: لا أدلة تشير إلى أن جهة حكومية أو أجنبية تقف وراء محاولة اغتيال ترامب
فيديو
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
22/07/2024 19:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 19:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 19:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24