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سموتريتش: يجب ألا نوقف الحرب قبل تحقيق أهدافها بالقضاء على حماس وإعادة المختطفين واستعادة الأمن (الجزيرة)

Lebanon 24
22-07-2024 | 09:19
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