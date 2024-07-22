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الأونروا: الآلاف من سكان خان يونس يفرون من القصف والعمليات العسكرية بعد تلقي أوامر إخلاء إسرائيلية مجددا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-07-2024 | 11:28
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