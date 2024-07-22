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هيئة بحرية بريطانية: الحرس الثوري الإيراني يعترض طريق ناقلة ترفع علم توغو على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة بوشهر الإيرانية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-07-2024 | 11:54
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