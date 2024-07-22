مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة لا يطاق ومأساوي ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لوقف ذلك من أجل مصلحة الإنسانية (الجزيرة)

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