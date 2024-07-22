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الحرس الثوري الإيراني: بحرية الحرس احتجزت اليوم ناقلة نفط و 12 من طاقمها قبالة شواطئ مدينة بوشهر جنوبي إيران

Lebanon 24
22-07-2024 | 14:56
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