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وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في العاصمة الأميركية للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
22-07-2024 | 16:45
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