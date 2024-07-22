Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نحذر من أيّ مساس بالأقصى ونؤكد أن شعبنا وشبابه ومقاومته لن يسمحوا بأي تغيير يفرضه الإحتلال الفاشي

Lebanon 24
22-07-2024 | 17:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ننعي الشهيد سعيد جابر ونؤكد أن العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس جريمة ضمن الحرب الشاملة على شعبنا
lebanon 24
23/07/2024 04:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو شعبنا في الضفة والقدس والداخل إلى النفير العام والاعتكاف في الأقصى وباحاته من صباح الثلاثاء (الجزيرة)
lebanon 24
23/07/2024 04:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة حماس: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل القتل الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء شعبنا (الميادين)
lebanon 24
23/07/2024 04:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: جاهزون لمراجعة أي سلوك خاطئ إن وجد وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا
lebanon 24
23/07/2024 04:22:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2024-07-22
18:32 | 2024-07-22
18:30 | 2024-07-22
18:29 | 2024-07-22
18:28 | 2024-07-22
18:28 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24