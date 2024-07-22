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إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين المضي قدما في اتفاق التبادل
Lebanon 24
22-07-2024
|
23:19
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