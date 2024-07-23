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نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين غربيين: المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحزب الله تسعى للتوصل لوقف إطلاق النار والسماح بعودة النازحين

Lebanon 24
23-07-2024 | 01:19
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