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نتنياهو: الضغط العسكري على حماس يحدث بعض التغيير الذي يزيد من فرص إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
23-07-2024 | 01:30
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