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مصادر فلسطينية: 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة طولكرم بالضفة الغربية

Lebanon 24
23-07-2024 | 01:41
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