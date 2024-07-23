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البنتاغون: تكثيف التعاون الصيني الروسي في "القطب الشمالي" ربما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار

Lebanon 24
23-07-2024 | 02:55
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