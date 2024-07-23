Advertisement

أخبار عاجلة

بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن: الحكومة اليمنية والحوثيون يبلغون المبعوث الأممي بالاتفاق على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية

Lebanon 24
23-07-2024 | 04:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اختتام مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
lebanon 24
23/07/2024 14:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر العربية: مفاوضات الحكومة اليمنية والحوثي تتقدم نحو صفقة تبادل مئات الأسرى
lebanon 24
23/07/2024 14:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن عن تقييد استخدام الحوثيين للطائرات المحتجزة في مطار صنعاء والمملوكة لشركة الخطوط الجوية اليمنية (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/07/2024 14:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليمنية ترحب بالمبادرة الأميركية لوقف الحرب على غزة
lebanon 24
23/07/2024 14:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:49 | 2024-07-23
07:49 | 2024-07-23
07:28 | 2024-07-23
07:27 | 2024-07-23
07:20 | 2024-07-23
07:08 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24