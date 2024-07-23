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بايدن يؤكد في بيان استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية ويعتزم تعيين البديل (العربية)

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:03
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