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وزير الخارجية الإسرائيلي لـ"وول ستريت جورنال": إسرائيل لن توافق أبدا على وقف الحرب دون تحرير كل المختطفين

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:36
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