سامي الجميّل للـ "او تي في": لسنا ضد الحوار وداخل المعارضة وخارجها نحن ندعو الى تسهيل التشاور ولكن دون أن يأخذ اي طابع رسمي كي لا نعدّل قواعد الانتخاب

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