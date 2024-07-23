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وزارتا الاتصالات والنقل في حكومة صنعاء تعلنان الانتهاء من أعمال إصلاح الكابلات البحرية الثلاثة في البحر الأحمر (الميادين)

Lebanon 24
23-07-2024 | 15:50
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