Advertisement

أخبار عاجلة

بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين: ندين التصريحات الكاذبة لعوفير فيليك مستشار نتنياهو بأن حماس لا تريد صفقة (الجزيرة)

Lebanon 24
23-07-2024 | 16:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين: كلام فيليك وهو عضو بفريق التفاوض يعني أن دوره هو تخريب احتمالات إعادة الأسرى (الجزيرة)
lebanon 24
24/07/2024 03:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: رد حماس جزء لا يتجزأ من مسار التفاوض وهذه خطوة أخرى لتمرير الصفقة (الجزيرة)
lebanon 24
24/07/2024 03:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو أبدى مزيدا من التشدد في مواقفه بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
24/07/2024 03:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار مكتب نتنياهو: لن نسمح بأي تغييرات من قبل حماس في اتفاق غزة (الجزيرة)
lebanon 24
24/07/2024 03:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:49 | 2024-07-23
18:47 | 2024-07-23
18:24 | 2024-07-23
18:18 | 2024-07-23
18:16 | 2024-07-23
18:14 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24