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شرطة الكونغرس الأميركي تعتقل متظاهرين دخلوا المبنى احتجاجاً على خطاب سيلقيه نتنياهو وللمطالبة بوقف العدوان على غزة (الميادين)

Lebanon 24
23-07-2024 | 16:31
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