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السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين: نتنياهو يفر من المساءلة خاصة بعد الفشل الاستخباراتي الكبير في 7 تشرين الأول (الجزيرة)

Lebanon 24
23-07-2024 | 16:33
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