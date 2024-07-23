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أخبار عاجلة
المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
23-07-2024
|
17:49
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