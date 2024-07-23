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الهلال الأحمر: طواقمنا تتعامل مع إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا

Lebanon 24
23-07-2024 | 18:24
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