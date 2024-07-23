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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطرة نتيجة سقوط قذائف أطلقت من لبنان يوم أمس باتجاه مزارع شبعا

Lebanon 24
23-07-2024 | 23:33
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