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صفارات الإنذار تدوي في منطقة أيليت هاشاحر غرب الجولان بالجليل الأعلى بعد اشتباه في تسلل مسيّرة

Lebanon 24
24-07-2024 | 01:09
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