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مروحية إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

Lebanon 24
24-07-2024 | 01:13
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